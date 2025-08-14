Marvel Studios avslører endelig når Thunderbolts* lander på Disney+

HQ

Disney overrasket mange da de kunngjorde Disney+-premieredatoen for Lilo & Stitch i forrige uke, ikke fordi den var ventet, men fordi live-action-remaken faktisk hadde premiere flere uker etter Marvel Studios -filmen Thunderbolts*, hadde en mye større kinopremiere, og deretter fikk sin Disney+-dato først ... Mange lurte på hva som var greia med at Thunderbolts* ble skjøvet til side.

Heldigvis har vi nå en oppdatering på denne fronten, da Thunderbolts* har blitt bekreftet å debutere på Disney+ så snart som 27. august. Jepp, om mindre enn to uker kan abonnenter strømme til tjenesten for å se "The New Avengers" og se hva som skjer i Marvel Cinematic Universe-filmen som gikk forut for The Fantastic Four: First Steps og tilsynelatende knytter Marvels First Family til hoveduniverset i kinouniverset...

Hvis du ikke fikk sett Thunderbolts* på kino, kan du sjekke ut vår anmeldelse av filmen for å se om du bør sjekke den ut på Disney+ senere denne måneden.