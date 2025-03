Marvel Studios bekrefter rollebesetningen til Avengers: Doomsday

HQ

Å si at Marvel Studios' store Avengers: Doomsday -annonseringssending var litt latterlig, er kanskje litt av en underdrivelse. Det har tatt over fem timer, men produksjonsselskapet har endelig bekreftet de store hovedrolleinnehaverne som skal være en del av deres neste ensemblesatsning. Det er noen få overraskelser, noen få skuffelser som mangler, og likeledes flere som ser ut til å gjøre den kommende Thunderbolts* litt mindre spennende, men med 27 individuelle helter og skurker å sjekke ut, ville det være en løgn å si at rollebesetningen er noe mindre enn stjernespekket.

Så, med Avengers: Doomsday nå i produksjon, hvem er det som kommer til å spille hovedrollen i filmen? Folkene nedenfor :



Chris Hemsworth som Thor Odinson



Vanessa Kirby som Sue Storm



Anthony Mackie som Captain America/Sam Wilson



Sebastian Stan som Winter Soldier/Bucky Barnes



Letitia Wright som Black Panther



Paul Rudd som Ant-Man



US Agent - Wyatt Russell



Tenoch Huerta Meija som Namor



Ebon-Moss Bachrach som The Thing



Shang-Chi - Simu Liu



Florence Pugh som Jelena Belova



Beistet - Kelsey Grammer



Vaktposten - Lewis Pullman



Falken - Danny Ramirez



Johnny Storm - Joseph Quinn



Red Guardian - David Harbour



M'Baku - Winston Duke



Hannah John-Kamen som Ghost



Tom Hiddleston som Ghost



Patrick Stewart som Professor X



Ian McKellen som Magneto



Alan Cumming som Nightcrawler



Rebecca Romijn som Mystique



James Marsden som Cyclops



Channing Tatum som Gambit



Pedro Pascal som Mr. Fantastic/Reed Richards



Robert Downey Jr. som Doctor Doom



Siden dette er Marvel vi snakker om, ville det ikke være et sjokk med noen ekstra overraskelser. Men selv om vi forventer noe på denne fronten, overrasker det deg allerede at Tom Hollands Spider-Man, Hugh Jackmans Wolverine, Ryan Reynolds' Deadpool, Charlie Cox' Daredevil, Benedict Cumberbatchs Doctor Strange, og andre nåværende og nyere karakterer og stjerner ikke er inkludert?

Avengers: Doomsday har kinopremiere 1. mai 2026.