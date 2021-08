Marvel Studios' Eternals varer på spørsmål i siste trailer

HQ

Vi skal få se Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings før Marvel Studios' Eternals står for tur, men siden timeplanen er ganske full fremover fortsetter Disney å gi oss spennende trailer fra sistnevnte også.

Passende nok kalles den "Final Trailer", for her får vi faktisk svar på noen av spørsmålene enkelte har stilt til Marvel Studios' Eternals. Samtidig serveres det selvsagt også både drama, action og litt humor i tillegg, så dette skal bli en interessant film å se i november.