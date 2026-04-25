Marvel Studios kommer tilbake til San Diego Comic-Con i juli

Marvel Studios bestemte seg for å droppe San Diego Comic-Con i 2025 (den faktiske amerikanske, ikke den spanske varianten i Malaga som kommer tilbake i høst), ettersom produksjonshuset ikke hadde den vanlige enorme mengden nyheter og avsløringer å dele med publikum. Dette vil endre seg den kommende sommeren.

The Wrap har avslørt at Marvel Studios nok en gang vil ta over Hall H på San Diego Comic-Con i juli, hvor de utvilsomt vil være ute etter å dele informasjon om hva Marvel Cinematic Universe har i vente utover Avengers: Doomsday og Avengers: Secret Wars i "Fase 7".

Ingen offisiell informasjon om hva vi kan forvente oss har blitt delt ennå, men Marvel Studios har massevis av planlagte filmer i horisonten, hvorav de fleste er uten tittel per dags dato. Det er tre filmer planlagt for 2028, for det første, pluss uten tvil andre overraskelser i vente for 2027, som foreløpig bare har Secret Wars å se frem mot på slutten av året.

Hva disse prosjektene vil være, er fortsatt uklart, men vi vet at en X-Men-film er på trappene, en tredje Black Panther er planlagt, Blade er kanskje eller kanskje ikke helt død ennå, og man kan aldri utelukke andre kapitler fra etablerte og fanfavoritter som Spider-Man og The Fantastic Four. I tillegg er det en rekke TV-serier på trappene, inkludert flere Daredevil: Born Again, Vision Quest og så videre.

Marvel Studios har ennå ikke bekreftet de nøyaktige datoene eller hva vi kan forvente oss, men San Diego Comic-Con går av stabelen mellom 23. og 26. juli.