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Å anmelde et kampspill ligger egentlig ikke helt innenfor min komfortsone. Selv om jeg har enorm respekt for sjangeren og synes den er en utmerket underholdningsform for tilskuere, opplever jeg ofte at det å faktisk spille disse spillene er lite nybegynnervennlig og derfor generelt ganske avskrekkende. Jeg vil nesten sammenligne det å lære seg et kampspill med å lære et nytt språk. Relativt lite av din erfaring fra actionspill vil være til nytte når du åpner en kommandoliste og ser lange rekker av uforståelige trekk som er langt fra enkle å utføre i praksis.

Ganske enkelt har jeg aldri vært spesielt flink til denne typen avansert knappetrykking. Jeg elsker riktignok « Street Fighter 6, men det er mer et unntak enn noe annet, og min kjærlighet til akkurat det spillet har ikke gjort meg ivrig etter å utforske andre spill i sjangeren. Jeg forklarer alt dette for deg fordi jeg vil gjøre det klart hva mitt perspektiv er når jeg nærmer meg « Marvel Tokon: Fighting Souls. Jeg liker Marvel, jeg setter pris på kampspill på avstand, og min personlige erfaring med denne typen spill er begrenset.

Når det er sagt, er dette et virkelig morsomt spill.

Marvel Tokon: Fighting Souls er et av årets beste kampspill.

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Marvel Tokon: Fighting Souls spilles som et 4v4-tag-kampspill, noe som betyr at begge spillerne velger fire figurer å ta med seg inn i kampen. En viktig forskjell mellom dette spillet og andre med et lignende oppsett er at alle fire karakterene deler den samme helsebaren, så du kan ikke bare bytte ut karakterene dine bare fordi du begynner å gå tom for helse. Dette betyr at spillerne lett kan nøye seg med å bli kjent med bare én karakter og la de tre andre vente i kulissene uten å bli brukt. På sikt er det selvsagt i din egen interesse å utvide horisonten litt og prøve å lære mer, men i begynnelsen – i hvert fall for meg – var det en lettelse å innse at jeg kunne prestere ganske bra i kamper ved å holde meg til Spider-Man.

Jeg har blandede følelser når det gjelder om Marvel Tokon er et godt kampspill for nybegynnere. På den ene siden har det, takket være Marvel-merket, naturligvis bredere appell enn noen andre spill fra utvikleren ArcSys, og du kan enkelt hamre på en knapp for å få til greie kombinasjoner hvis du vil. På den andre siden har spillet noen forvirrende regler og systemer som ikke blir forklart på en særlig lærerik måte. Det er flere forskjellige ressurser å holde styr på og bruke klokt, og det er ikke akkurat krystallklart hva som skiller en unik evne fra en ferdighet, eller hvilke betingelser som må oppfylles før du kan aktivere en superevne.

Et av høydepunktene i spillet er å se hvordan de ulike karakterene samhandler med hverandre før hver kamp.

Så hvis du som nybegynner er fornøyd med å ikke umiddelbart måtte sette deg inn i spillets mer avanserte systemer og teknikker, og nøyer deg med å se kule ting skje mens du hamrer løs på knappene, er dette sannsynligvis et godt utgangspunkt for nybegynnere innen kampspill. Kanskje det viktigste er at spillet føles virkelig bra å spille, enten du er en nybegynner eller en proff. Animasjonene er kvikke og livlige, samtidig som de er enkle å følge med på. Kontrollene er responsive, og jeg liker den taktile følelsen du får når et angrep treffer.

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Kanskje det største høydepunktet i * Marvel Tokon: Fighting Souls* er imidlertid den visuelle stilen. Det er en setning som risikerer å bli en klisjé, men «en tegneserie som har fått liv» er likevel ganske treffende i dette tilfellet. Det japanske studioet Arc System Works har tatt seg den friheten å tilføre et snev av anime til den generelle stilen, men gjør det uten et øyeblikk å ofre den Marvel-identiteten som disse ikonene ble skapt med. Jeg er spesielt betatt av de animerte tegneseriepanelene som spillets historie hovedsakelig fortelles gjennom – de er fulle av så mye sjarm, personlighet og tegneserieverdig kunst at man ikke kan unngå å bli overbevist. Og det er like greit, siden disse tegneseriepanelene utgjør, grovt sett, 75 prosent av tiden du vil tilbringe i spillets historiemodus.

De animerte tegneseriepanelene er virkelig nydelige og gir deg lyst til å lese flere tegneserier.

Utgangspunktet for historien i Marvel Tokon – og dermed hele grunnen til at disse karakterene plutselig går løs på hverandre – er at en blå herre som kaller seg Champion (også kjent som «The Fallen One» og «Tryco Slatterus» i Marvel-universet) plutselig dukker opp på Jorden og erklærer at planetens beste, sterkeste og farligste krigere må møte ham i kamp – ellers vil han ta over Jorden og gjøre Gud vet hva med den. Disse krigerne er delt inn i fem lag på fire; Captain America leder Iron Man, Black Panther og Hulken i «Fighting Avengers». Storm leder Magik, Wolverine og Danger i «Unbreakable X-Men». Spider-Man, Ms Marvel, Star-Lord og Peni Parker utgjør sammen «Amazing Guardians». Ghost Rider, Blade, Deadpool og Loki utgjør «Samurai Outriders», mens Dr. Doom leder Magneto, Green Goblin og Carnage i «Knights of Doom». Min personlige favoritt blant disse lagene er Samurai Outriders, fordi de er skikkelig metal. Hvert lag har sin egen lille minikampanje, som alle starter med at den blå utfordreren ankommer Jorden og ender med at du banker ham til plukk. Underveis vil de ulike lagene selvfølgelig møte hverandre, noe som naturligvis er spennende for en Marvel-fan.

Selve historien er grei. Den har ikke så mye å si og er ganske repeterende, siden du får se de samme mellomsekvensene på bestemte nøkkelpunkter med alle de fem lagene. I stedet lever spillet av morsomme øyeblikk og samspillet mellom karakterene, og hvor stilig alt blir presentert. Etter min mening varierer kvaliteten på stemmeskuespillet; det er aldri direkte dårlig, men noen prestasjoner skiller seg definitivt mer ut enn andre. Josh Keaton gjør en god jobb både som Iron Man og Spider-Man, og Giancarlo Sabogal er overbevisende som Ghost Rider – men den beste er nok likevel Nolan North som Deadpool. Deadpool er trolig spillets største stjerne totalt sett, med sine vittige referanser og brudd på den fjerde veggen.

Å stikke fienden ved å spidde seg selv på et sverd – jeg tror bare Deadpool ville synes det var en god idé.

Det er selvfølgelig praktisk talt umulig å få med absolutt hver eneste av alles favorittkarakterer i et spill som dette, men jeg synes ArcSys i det store og hele har gjort en god jobb med karakterutvalget og den treffende karakteriseringen. De fleste av de åpenbare heltene er her, og det er plass til et par mer obskure figurer også. Du lurer kanskje på hvor for eksempel Thor, Daredevil eller Dr. Strange er, men utviklerne kan selvfølgelig legge til nye kjempere når de vil – og jeg tror det blir gøy å følge med på.

Marvel Tokon: Fighting Souls Spillet har imidlertid klart å overbevise meg. Kanskje Street Fighter 6 ikke er det eneste kampspillet mitt hjerte har plass til? Det er usannsynlig at jeg plutselig vil løpe ut og kjøpe massevis av spill bare for å ta igjen det tapte, men da jeg startet på denne anmeldelsen, var planen min å spille nok av dette til å danne meg en fornuftig og konkret mening om det, slik at jeg kunne fortelle dere om det er verdt tiden deres eller ikke. Men nå som jeg sitter her, i ferd med å legge siste hånd på min endelige dom, merker jeg at jeg har lyst til å fortsette å spille, å fortsette å finpusse ferdighetene mine og å spille flere online-kamper mot ekte motstandere. Det er tross alt et godt tegn. Så jeg tar av meg hatten for ArcSys – slett ikke dårlig.