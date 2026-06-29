Marvel Tokon: Fighting Souls avslører det femte og siste laget, bestående av Blade, Deadpool og Loki

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Det er omtrent fem uker til Marvel Tokon: Fighting Souls kommer ut på PC og PS5. Med dette i bakhodet, og med tanke på at Evo 2026 fant sted i Las Vegas i helgen, hadde utvikleren Arc System Works litt ny informasjon å dele om den endelige listen over karakterer som vil være med ved lanseringen.

Det femte og siste laget er annonsert som Samurai Outriders, et lag ledet av Ghostrider og bestående av noen av Marvels mest beryktede sverdmestere, nemlig Deadpool, Loki og Blade.

Du kan se denne spennende gjengen i aksjon i den nyeste traileren for Marvel Tokon: Fighting Souls nedenfor, der det også bekreftes at spillet får en åpen beta på PC og PS5 mellom 24. og 26. juli, med en lukket beta for PlayStation 5 en stund før det.