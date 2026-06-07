Marvel Tokon: Fighting Souls får en egen tegneserie som utvider spillets historie

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I sommer, i begynnelsen av august, lanserer Arc System Works offisielt Marvel Tokon: Fighting Souls, som er et tag-kampspill som foregår i et helt nytt Marvel-univers og samler nyutviklede figurer og baner, der dine favoritthelter og -skurker møtes i intens arkadekampaction.

Spillet lanseres på PS5 og PC den 6. august, og Marvel har avslørt at de også vil tilby en medfølgende tegneserie som har som mål å "utvide spillets mytologi og avsløre de spennende bakgrunnshistoriene til de spillbare heltene samt antagonistene, Promoter og Champion!"

Skrevet av Steve Orlando, Tom Waltz og Josh Trujillo, med tegninger av Bruno Bull, Athila Fabbio og Ryusei Yamada, og et omslag av Juan Frigeri. Tegneserien er kjent som Marvel Tokon: First Strike, og det første nummeret debuterer 5. august, dagen før spillet kommer.

Du kan se omslaget til tegneserien nedenfor, og hold utkikk i august og utover, da Marvel lover å feire spillets debut ved å tilby variantomslag på tvers av utvalgte andre tegneserier som hyller Marvel Tokon: Fighting Souls' kunstverk og karakterdesign, inkludert Amazing Spider-Man #35, Doom Quest #4, X-Men #35 og #36, Wolverine #26, med flere.

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