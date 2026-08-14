Marvel Tokon: Fighting Souls har solgt nesten 500 000 eksemplarer, men ifølge en analytiker ble den positive muntlige omtalingen avbrutt

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Marvel Tokon: Fighting Souls har vært ute i litt over en uke, og i løpet av den tiden har det solgt 485 000 eksemplarer, ifølge de siste tallene. Det er ingen dårlig debut, men det kunne tilsynelatende ha vært mye bedre, og spillet kunne potensielt ha solgt mer enn det dobbelte av det antallet, hvis enkelte ting hadde gått bedre ved lanseringen.

Spesielt sier Rhys Elliott fra Alinea Analytics at den skuffende PC-versjonen har sviktet Sony like mye som den har sviktet Steam-spillerne. Selv i den åpne betaversjonen var ytelsesproblemene tydelige, og de ble ikke helt løst før lanseringen. Konspirasjonsteoretikere i Steam-anmeldelsene hevdet at dette var et bevisst trekk for å få folk til å kjøpe PS5-versjonen av spillet. Kampspill selger uansett vanligvis bedre på konsoller, på grunn av tilgang til flerspiller og enkel lokal spillopplevelse.

Elliott mener imidlertid at spillets salg ble alvorlig skadet av dette innledende dårlige omdømmet til PC-versjonen. «Arc har jobbet hardt med oppdateringer, og mange problemer er allerede løst, men førsteinntrykket sitter i. Tokon kunne kanskje ha solgt nærmere 1 million eksemplarer hvis ikke problemene på Steam hadde vært så store. Mund-til-mund-reklamen ble avbrutt», skriver Elliott.

Spillet har også hatt sin sterkeste utvikling i USA, med over 70 % av spillerne fra dette landet, både når det gjelder salg på Steam og PlayStation. Selv med en sterk kampformel og Marvels varemerke ser det ut til at det vil ta tid for « Marvel Tokon: Fighting Souls å nå målet om å selge millioner av eksemplarer på sikt.