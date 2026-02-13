Marvel Tokon: Fighting Souls lanseres i august

HQ

Vi forventet absolutt at det skulle være til stede på kveldens State of Play etter den nylig lekkede Steam-siden, men her er vi likevel. Marvel Tokon: Fighting Souls dukket bare opp og leverte massevis av ferskt gameplay og bekreftet til og med når kamptittelen vil debutere på PC og PS5.

Planlagt å debutere 6. august, forhåndsbestillinger for spillet åpnes så snart neste uke fra 19. februar. For å gjøre avgjørelsen din litt enklere om du forhåndsbestiller eller ikke, har noen få ekstra karakterer blitt bekreftet for spillet, og planene etter lanseringen har blitt ertet.

Det ubrytelige X-Men-teamet vil være med i spillet, med Storm i spissen og Wolverine, Magik og Danger som følger etter. Utover dette blir vi fortalt at det første året med støtte for kampspillet vil gi fire nye karakterer og en ekstra scene, med dette Year One Pass inkludert i Ultimate Edition for spillet.

Dette er naturligvis ikke alt Ultimate Edition-eiere får, ettersom fem karakterkostymer er inkludert for Spider-Man, Storm, Iron Man, Captain America og Doctor Doom (hvorav noen er inspirert av videospill i Spideys tilfelle og andre av klassiske tegneserier). I tillegg kommer en Howard the Duck-lobbyavatar, et Cosmo-lobbykjæledyr, og en animert kromatisk farge for alle de 20 lanseringsfigurene vil også være med.

Du kan se mye av dette i aksjon i den nyeste traileren og Ultimate Edition-innholdsbildet for Marvel Tokon: Fighting Souls nedenfor.