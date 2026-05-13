Marvel Tokon: Fighting Souls lar deg bygge dine egne superheltlag, og vil ha en 10-timers historiemodus

HQ

Marvel Tokon: Fighting Souls bringer 4v4-kamper til skjermene våre, noe som er et ganske unikt konsept. Utvikleren Arc System Works har gjort avsløringene av vaktlisten like unike, ved å vise oss spesifikke lag med fire helter, i stedet for en individuell karakter. Men selv om du ser team X-Men og synes at de alle burde henge med hverandre, trenger du ikke å spille med forhåndsinnstilte lag.

I et intervju med 4Gamer forklarte produsent Takeshi Yamanaka at du kan bygge dine egne lag, og spillet vil til og med gi kreasjonen din et fancy navn. "Standardlagene som er kunngjort av den offisielle kilden, har medlemssammensetninger som tar hensyn til historien i Episode Mode ... Som et kampspill ønsker vi at spillerne fritt skal kunne velge og spille med sine fire favorittkarakterer, så vi har inkludert en laggenereringsfunksjon som automatisk genererer et lagnavn basert på karakterene du velger. Dette bestemmer automatisk lagnavnet ved å velge det mest passende ordet basert på egenskapene til karakteren som er valgt som leder og karakterene fra og med den andre karakteren," forklarte han (oversettelse via maskin).

Episode Mode er navnet på spillets historiemodus, et 10-timers eventyr som følger Marvel-heltene mens de kjemper mot en ny skurk kalt Promoter. "Hovedhistorien i Episode Mode er at en skurk kalt Promoter angriper, og superhelter slår seg sammen for å kjempe mot Promoter. Historien skildrer hvordan hver helt satte sammen teamet sitt i et ensembledrama," sa Yamanaka.

Selv om det vil være kamper i Episode Mode, er det også bemerket at mye av spillets historiemodus er skildret i tegneserier. Forvent kanskje ikke noe som en Mortal Kombat- eller Invincible VS-modus, da, der det er en kamp annethvert minutt. Arc System Works vet likevel at casual-spillere elsker en god historiemodus, så det er en anstendig størrelse i Marvel Tokon: Fighting Souls.

Marvel Tokon: Fighting Souls slippes 6. august til PS5 og PC.