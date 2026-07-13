Marvel Tokon: Fighting Souls presenterer «Episode Mode», skrevet av den erfarne tegneserieforfatteren Kieron Gillen

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Marvel Tokon: Fighting Souls er et premium-kampspill som kommer ut i år, noe som betyr at mange forventer en historiemodus. Heldigvis leverer Arc System Works en slik, og historien er skrevet av den legendariske tegneserieforfatteren Kieron Gillen.

Siden det meste av «Episode Mode» i «Marvel Tokon: Fighting Souls» fortelles gjennom tegneserier, med sporadiske kamper innimellom, er det bra at en av Gillens kaliber er blitt hentet inn. Gillen har jobbet med «Young Avengers», «Iron Man», «Thor», «The Eternals», «Immortal X-Men», «Star Wars» og mer, og er en Marvel-veteran med omfattende erfaring fra store franchiser. Han har utviklet en ny historie for « Marvel Tokon: Fighting Souls, som vil følge spillets karakterer mens de kjemper mot de nye skurkene «The Promoter» og «The Champion».

Hvert av spillets hovedlag vil ha sin egen unike historie, tegnet av forskjellige kunstnere. Disse vil kulminere i en kamp mot «Promoter» og «Champion», noe vi får et glimt av mot slutten av avsløringen av episodemodus.

«Marvel Tokon: Fighting Souls lanseres 6. august for PC og PS5.