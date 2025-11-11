Marvel Tokon: Fighting Souls vil ha en lukket beta på PS5 i desember 5-7

HQ

Marvel Tokon: Fighting Souls, det eksklusive kampspillet for PlayStation 5 og PC fra Arc System Works, skaperne av Guilty Gear og BlazBlue, avslørte nye spillbare karakterer under tirsdagens State of Play Japan: Spider-Man og Ghost Rider (nærmere bestemt den yngre versjonen inkarnert av Robbie Reyes).

Ved siden av ny gameplay og avsløringen av X-Mansion som en kampscene fylt med påskeegg, avslørte det japanske studioet at en lukket beta vil finne sted i PS5 i 5.-7. desember 2026: 72 timer med spill uten avbrudd. Marvel-fans som ønsker å delta i betaen, kan registrere seg på den offisielle nettsiden til MarvelTokonBeta for å få sjansen til å spille denne ambisiøse tittelen, som kombinerer de amerikanske tegneseriesuperheltene med en særegen japansk stil.

Det fullstendige spillet, som utgis av Sony, lanseres i 2026 til PS5 og PC, noe som gjør PlayStation 5 til den eneste konsollen der du kan spille dette og Marvel's Wolverine, to av Marvels mest etterlengtede spill.