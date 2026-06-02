Marvel Tokon: Fighting Souls viser frem de skurkaktige Knights of Doom i ny trailer

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Etter å ha sett våre favoritthelter og noen antihelter samlet, har Marvel Tokon: Fighting Souls gitt oss en hel skurkegjeng som består av noen av våre favorittskurker fra Fantastic Four, X-Men og Spider-Man.

Doctor Doom leder Knights of Doom, som du kanskje forventer. I traileren ser vi at han får selskap av Magneto, som sprenger motstanderne sine med metall fra alle kanter av kartet. Green Goblin har med seg massevis av eksplosiver, og Carnage vil tilføre litt sårt tiltrengt nærkampkraft til dette teamet, ettersom det ser ut til at minst tre av medlemmene vil være på sitt sterkeste på avstand.

Vi har ett team igjen å avsløre, som vil ha Ghost Rider som leder. Vi får den avsløringen en gang mellom nå og lanseringen, den 6. august. Ta en titt på Knights of Doom i aksjon nedenfor: