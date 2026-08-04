Marvel Tokon: Fighting Souls viser frem nye enkeltspiller- og flerspillermoduser i lanseringstraileren

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Marvel Tokon: Fighting Souls Det er bare noen dager igjen til lanseringen, og i forkant av utgivelsen har Arc System Works gitt oss et innblikk i all den eksplosive actionen vi får se i det de kaller den ultimate 4v4-tag-kampspillet. Når jeg tenker meg om, er det ingen andre 4v4-tag-kampspill som umiddelbart faller meg inn, så de har kanskje tittelen som standard.

Med 20 spillbare karakterer fordelt på 5 lag ved lanseringen, samt 5 unike historier å fullføre mens du leder laget ditt mot «The Promoter» og «The Champion», ser det ut til at det allerede er en god del innhold i « Marvel Tokon: Fighting Souls. I lanseringstraileren ser vi imidlertid flere spillmoduser som «Battle Arcadia», «Arcadia Rumble», «All-Star Arena» og «Training». «Training» er ganske selvforklarende, men traileren går ikke så mye i detalj om de andre modusene.

Det ser ut til at alt som har med Arcadia å gjøre, innebærer at du skal spille som søtere, mindre versjoner av favorittkarakterene dine, mens du løper rundt i et åpent område. All-Star Arena ser ut til å være en slags roguelike-tillegg for én spiller, der du kan velge kamper med forskjellige lag.

Sjekk ut traileren selv nedenfor, og hold øye med mer omtale av « Marvel Tokon: Fighting Souls når spillet lanseres 6. august.