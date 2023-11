Marvel utsetter alle filmer unntatt Deadpool 3 ut av 2024

HQ

Det ble jublet over hele verden da SAG-AFTRA-streiken ble avsluttet i går og skuespillerne gikk tilbake på jobb igjen. Den dårlige nyheten er at dette gjorde det mulig for studioene å ta en nærmere titt på timeplanene sine og innse at det ville bli umulig å ferdigstille ulike filmer og TV-serier i tide til de planlagte premierene. Disney og Marvel er gode eksempler på dette.

I en pressemelding kunngjøres det at Deadpool 3 utsettes fra 3. mai til 26. juli neste år. Ikke så ille som noen fryktet, men det samme kan ikke sies om andre filmer i Marvel Cinematic Universe.

Captain America: Brave New World forsinkes fra den nevnte premieren 26. juli til 14. februar 2025.

Deretter kommer Thunderbolts den 25. juli 2025 i stedet for den 20. desember 2024.

Så må vi vente litt mer enn tre måneder på neste MCU-film, ettersom Mahershala Alis Blade er flyttet fra 14. februar 2025 til 7. november samme år.

For å gjøre en lang historie kort: Deadpool 3 har plutselig blitt den eneste MCU-filmen vi får i 2024.