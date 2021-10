Marvel utsetter Thor: Love and Thunder, Doctor Strange 2 og fler

HQ

En av ulempene med å offentliggjøre fremtidsplanene sine ganske tidlig er at ting mest sannsynlig vil endre seg. Særlig under en pandemi, noe Disney og Marvel nå virkelig har fått merke.

Gigantselskapene bekrefter nemlig at de har bestemt seg for å gjøre følgende utsettelser:





Doctor Strange in the Multiverse of Madness flyttes fra den 25. mars til 6. mai 2022.



Som en konsekvens av dette utsettes Thor: Love and Thunder fra den 6. mai til 8. juli 2022.



Dette betyr at enda en kollisjon ville skjedd, så Black Panther: Wakanda Forever skyves fra den 8. juli til 11. november 2022.



Dermed må The Marvels utsettes fra den 11. november 2022 til 17. februar 2023.



Noe som gjør at toget avsluttes med at Ant-Man and the Wasp: Quantumania går fra å ha premiere den 17. februar 2023 til 28. juli samme år.



Den gode nyheten er at verdenspremieren til The Eternals, Spider-Man: No Way Home og Guardians of the Galaxy Vol. 3 ikke endres foreløpig i alle fall, så de skal fortsatt være henholdsvis den 5. november, 17. desember og 5. mai om alt går som planlagt.