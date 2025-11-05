Marvel-veteranen Jonathan Hickman lanserer første episode av en ny serieroman, og den er gratis for alle å lese

HQ

Hvis du er ute etter noe nytt å lese uten å måtte betale noe for privilegiet, har vi noen veldig spennende nyheter å dele. Marvel veteranene Jonathan Hickman (kjent for å ha skrevet utallige Fantastic Four -utgaver og mer) og Mike del Mundo (som blant annet har skrevet Uncanny X-Men) har annonsert et samarbeid om en ny serieroman kalt Shift.

Shift beskrives som begynnelsen på "the next great comics universe", og vil bli utgitt på 3 Worlds / 3 Moons hver tirsdag mot en premie, men for å få fart på sakene har de to bestemt seg for å gjøre den første episoden tilgjengelig for alle, helt gratis.

Denne første episoden er en 13-siders fortelling som danner presedens for den større 64-siders tegneserieromanen. Igjen, du kan lese dette uten å kreve noen økonomisk innsats fra deg selv, men hvis du vil fortsette å lese videre eller ønsker et fysisk eksemplar av historien, kan du abonnere på parets prosjekt på et av flere nivåer for å få tak i en rekke andre samleobjekter også.

