Marvel-veteranen Michael Waldron tror Glen Powell ville vært "ganske bra" som Nova

Det har kommet flere opplysninger som tyder på at Nova snart vil debutere på Marvel Cinematic Universe, men spørsmålet er hvem som skal spille den kosmiske superhelten.

Etter å ha skrevet manusene til Doctor Strange in the Multiverse of Madness og Loki, hjulpet til med å gi liv til The Fantastic Four: First Steps og Thor: Love and Thunder, og fått i oppgave å skrive Avengers: Doomsday også, har Michael Waldron nå avslørt hvem han ønsker å se i rollen som Nova.

I The Playlists Bingeworthy-podcast ble Waldron spurt om hvem som burde spille Nova, og da nevnte han navnet til Chad Powers hovedrolleinnehaveren Glen Powell. Etter at de to hadde jobbet sammen på komedieserien, hypet Waldron opp Top Gun: Maverick stjernen ved å si følgende: "Glen Powell ville] være en ganske god Nova."

