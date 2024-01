Marvel vil angivelig ha Drew Goddard til å regissere Spider-Man 4.

HQ

Vi vet ikke så mye om Spider-Man 4, men med tanke på hvordan No Way Home endte, kan oppfølgeren handle om hva som helst. Jon Watts, som regisserte de tre første filmene, kommer ikke tilbake for en fjerde film, så for øyeblikket har Marvel Studios ingen regissør for edderkoppens fjerde eventyr. Hollywood-innsideren Daniel Richtman hevder imidlertid at de prøver å få Drew Goddard til å signere for filmen.

Goddard har tidligere regissert filmer som The Cabin in the Woods og Bad Times at the El Royale. I tillegg har han produsert og skrevet manus til Daredevil-serien, og med tanke på at Daredevil ser ut til å være involvert i Spider-Man 4, ville det ikke være overraskende om Marvel ønsker at Goddard skal regissere filmen.

Tom Holland har tidligere nølt med å ta opp igjen rollen som Peter Parker, men det er tross alt ikke første gang han har uttrykt seg på denne måten. Vi kan nok regne med at han fortsetter å spille rollen som Spider-Man en stund til. Filmen vil imidlertid bli laget, uavhengig av Hollands deltakelse eller ikke.