Marvel vil ikke blande filmer og spill - DC ønsker at filmer, serier og spill skal henge sammen

For litt over en måned siden ble det kjent at Guardians of the Galaxy/The Suicide Squad/Peacemaker-regissøren James Gunn og produsenten Peter Safran skal lede Warner Bros. Discovery sin nye satsing på DC-universet og at selskapet håpet å skape et mer sammenhengende univers i samme stil som Marvel. Det viser seg likevel at de to selskapene har forskjellige tanker om spill.

James Gunn skriver nemlig på Twitter at alle fremtidige filmer, serier og ikke minst spill i DC-universet vil henge sammen nå som han har hovedansvaret. Dette er i motsetning til Marvel som ikke bare har skilt Spider-Man, Marvel's Midnight Suns og kompani fra Marvel Cinematic Universe, men også lar hvert spill være i sitt eget univers.

Hvilken løsning synes du virker best?