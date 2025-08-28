Marvel viser frem en ny realistisk Wolverine-maske som lar deg kanalisere din indre Hugh Jackman

HQ

Det er rart å si at det tok oss 20 år å se det, men i fjor fikk vi endelig se Hugh Jackmans Wolverine med maske, og nå kan du ta med deg det ikoniske utseendet hjem selv, ettersom Marvel har slått seg sammen med Hasbro nok en gang som en del av Marvel Legends-merchandise-serien.

Wolverine premium rollespillmaske er en kopi i skala 1:1 av masken fra Deadpool & Wolverine, komplett med kampskader, hvite øyne og det karakteristiske svarte og gule designet. Den har en one-size-design som passer de fleste, men det er en avtakbar pute som du kan bruke for å presse litt mer plass inn i masken hvis du har et altfor stort hode.

Masken er for øyeblikket tilgjengelig for forhåndsbestilling, med levering fra rundt 1. november i år. Det er ikke den dyreste varen som finnes, men den koster 99,99 dollar, noe som er ganske mye for en maske. Det faktum at den sendes en dag etter Halloween, vil kanskje ikke bidra til å overbevise noen som håper å ha den som en siste del av kostymet sitt.

Dette er en annonse: