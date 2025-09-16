Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics passerer én million solgte eksemplarer

HQ

Når to så gjenkjennelige merkevarer som Marvel og Capcom slår seg sammen for noen runder med gammeldags håndgemeng, er kampspillmiljøet begeistret fra sidelinjen. Det ser i hvert fall ut til å være tilfelle etter de gode nyhetene Capcom delte med oss i dag.

Det viser seg at Marvel VS Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, en samling av syv arkadespill (bestående av X-MEN Children of the Atom, MARVEL Super Heroes, X-MEN VS. Street Fighter, MARVEL Super Heroes vs. Street Fighter, MARVEL vs. CAPCOM Clash of Super Heroes, MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes og The Punisher) som spenner fra klassiske kampspill til beat 'em up og "Me vs. the Hood", allerede har nådd en million solgte eksemplarer.

For bare noen få dager siden, den 12. september, feiret spillet sitt første salgsjubileum. For å feire denne doble milepælen er spillet nå 40% avslag på Steam, og studioet ønsket å hylle karakterene sine med et nytt minnekunstverk, som du finner nedenfor.

