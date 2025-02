Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics utgitt for Xbox

HQ

I fjor høst slapp Capcom sitt Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics til PC, PlayStation og Switch - men en Xbox-versjon kom aldri. Dette førte til stor skuffelse blant fansen, og vi antar at Microsoft selv reagerte i kulissene, og ikke lenge etter ombestemte Capcom seg velvillig.

Nå har Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics endelig blitt utgitt for Xbox, og for å kompensere for ventetiden har det et stort salg i to uker med 60% avslag. Derfor kan du akkurat nå få tak i det for £ 13.19 / € 15.99 fra Xbox Store.