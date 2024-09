Marvel vs. Capcom Fighting Collection bekreftet for Xbox

HQ

Om en uke fra i dag er det premiere på Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, en samling som inneholder flere av den japanske gigantens aller beste og mest klassiske kampspill. Her er hva du får for pengene :



X-Men: Children of the Atom



Marvel Super Heroes



X-men vs. Street Fighter



Marvel Super Heroes vs. Street Fighter



Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes



Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes



The Punisher



Men ... ikke alle kan bli med på moroa den 11. september. Samlingen kommer bare til PC, PlayStation og Switch. Vi vet ikke hvorfor dette er tilfelle, men nå har Microsoft og Capcom løst problemet (som ser ut til å ha vært av teknisk art).

Takket være dette vil Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics bli utgitt for Xbox-konsoller neste år, og det samme vil Capcom Fighting Collection 2, som også er bekreftet å komme til Xbox. Kort sagt, flere digitale smekk for folket.