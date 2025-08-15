Marvel Zombies får ny premieredato, antall episoder og flere detaljer

HQ

Marvel Zombies, serien som skal utforske hendelsene som ble skildret i What If...? sin Zombies-episode av Marvels animerte spin-off-show, har nå en ny utgivelsesdato samt antall episoder.

Marvel Zombies kommer den 24. september på Disney+. Dette er litt tidligere enn den tidligere utgivelsen av 3. oktober-utgivelsen vi opprinnelig hadde forventet fra serien, men Collider bekreftet det med showets regissør Bryan Andrews.

Mini-begivenheten vil også løpe i fire episoder, og Andrews beskriver det som opprinnelig å være en film først. "Det er som om vi opprinnelig tenkte at det skulle bli en film, hvis vi tenkte: 'Åh, vi burde gi den ut som en film. Vi burde bare lage en film. Men det var noen ting som dukket opp, visse problemer som vi bare måtte ta tak i. 'Å, la oss dele den opp. Vi må dele den opp i fire episoder. Så det er i bunn og grunn en mini-begivenhet i fire episoder, som en film delt opp i fire deler. Så ja, det er definitivt... Det er én historie. Det er én gjennomgående linje. Det skjer mye galskap," sa han.

Marvel Zombies vil inneholde rikelig med blod, banning og brutale dødsfall, i tillegg til mange zombifiserte helter og skurker. En perfekt film for å varme opp til Halloween-sesongen.