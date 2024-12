Marvel Zombies har en offisiell premieredato

Brad Winderbaum, Marvels sjef for strømming, TV og animasjon, har bekreftet utgivelsesdatoen for den kommende spin-off-serien Marvel Zombies. Vi visste at serien ville komme en gang neste år, men nå har den blitt bekreftet til 3. oktober 2025.

Brad Winderbaum ble filmet da han avslørte denne datoen i en video lagt ut på X/Twitter, av Phase Hero. Det ble også avslørt at serien ville få TV-MA-klassifisering, noe som betyr at vi kan forvente mye blod og innvoller, men at det bare blir fire episoder i første sesong.





Dette vil kanskje skuffe noen som ønsket seg en mer utfyllende sesong, men for andre kan det bety en strammere og mer fokusert historie. Vi får vente og se, for det er en god stund igjen til Marvel Zombies kommer på skjermen.