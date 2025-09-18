Marvel Zombies-produsenter trodde Blade-filmen ville være ute nå

HQ

Mens vi teknisk sett har sett en versjon av Blade i MCU takket være Wesley Snipes' rolle i Deadpool & Wolverine, har Marvels nye Blade-film med Mahershala Ali sittet fast i gjørma i årevis. Det betyr at første gang vi får se en ny Blade er i den kommende Marvel Zombies.

Det var ikke noe Marvels TV- og animasjonsdirektør Brad Winderbaum forventet. I et nylig intervju med GamesRadar sa han at ingen trodde at de skulle introdusere Blade for folk igjen. "Vi trodde at live-action-versjonen skulle komme ut før den animerte versjonen. Så for oss å være den første MCU-versjonen av Blade er virkelig en ære. Forhåpentligvis gjorde vi den rettferdighet. Jeg tror vi gjorde det," sa han.

Den Blade vi ser i Marvel Zombies vil sannsynligvis ikke krysse inn i noe territorium MCU hadde tenkt å utforske i live-action-filmen. Denne Blade er også en Moon Knight, ser det ut til, og splitter zombier fra hverandre i stedet for vampyrer med sin klassiske katana.

"Jeg tror ikke vi hadde noen frykt," la co-showrunner Bryan Andrews til om Marvel Zombies versjonen av Blade. "Det er Blade. Vi får Blade. Men så er dette [også] sin egen greie - det er Blade Knight. Uansett hva som skjer andre steder, så er dette dette, og da er det bare å sette i gang. Vi kjenner alle til Blade som en grunnleggende begynnelse, og så legger vi til Fist of Khonsu-aspektet. Vi kunne bare gå amok og ha det kjempegøy."