Marvel Zombies ser blodig bra ut i første trailer

For to uker siden kunngjorde Marvel Animation at Marvel Zombies, en fireepisoders spin-off av en kul What If...?-episode, vil komme til Disney+ den 24. september i stedet for en uhyggelig oktoberdag. Jeg klager definitivt ikke etter kveldens godbit.

Vi har endelig fått den første traileren for Marvel Zombies, og det ser ut som mye mer av det de av oss som likte What If...?-versjonen ønsket oss. Avengers som blir kuttet i to, Spider-Man som river hodene av et dusin udøde, Blade Knight og så mye blod at selv Deadpool ville begynne å rødme. Marvel vil definitivt dra nytte av den høye aldersgrensen når miniserien debuterer på Disney+ om tre uker.