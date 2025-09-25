Marvel Zombies: Sesong 1

HQ

Marvel Animation har vært en hit eller miss i mine øyne. Den har til tider levert virkelig eksepsjonell TV, uten tvil det beste Marvel Studios har tilbudt siden Avengers: Endgame i form av X-Men '97, men så har den også servert mye middelmådig TV, som What If...?, Eyes of Wakanda og I Am Groot. Så da jeg gikk inn på Marvel Zombies, kunne jeg ikke unngå å føle meg litt forsiktig, optimistisk forsiktig selvfølgelig, men forsiktig likevel.

Og det ser ut til at det var den riktige måten å nærme seg denne miniserien på, for de fire episodene på TV er rett og slett fine, gjennomgående fine om noe. Vi får en historie som fokuserer på karakterer som ikke har fått så mye kjærlighet i live-action, det er en mer moden og voldelig fortelling som ikke legger fingrene imellom og som føles passende for sin natur, den blander spennende action med lett humor, og den er så full av fan-service at den nesten holder seg flytende takket være disse øyeblikkene. Man kan hevde at Marvel Zombies er selve symbolet på Marvel Cinematic Universe, som lever og (u)dør på de pilarene som denne underholdningsgiganten er bygget på.

Historien dreier seg om Iman Vellanis Ms. Marvel, som i utgangspunktet har fått i oppgave å stoppe zombien Scarlet Witch fra å ta fullstendig kontroll over universet. På denne reisen reiser Kamala Khan rundt i hele verden, møter helter og ser mange av dem dø på grusomt vis, før hun ender opp i en Avengers-lignende finale hvor alt står på spill. Plottet fungerer, og måten det navigerer mellom de ulike karakterene på, viser seg også å være effektiv nok til at man alltid skulle ønske at man fikk se litt mer av hver superhelt/skurk før de blir slaktet og tatt opp i Wandas udøde rekker.

Men samtidig føles det som om Marvel Zombies prøver å fortelle for mye av en historie på for kort tid. Den utvikler seg narrativt i et halsbrekkende tempo, beveger seg fra sted til sted, fokuserer på unike helter i noen få øyeblikk, for så å bevege seg andre steder. Den første episoden er bare en forsmak på denne ubalansen i strukturen, da den starter i New York med Young Avengers som Kate Bishop og Riri Williams, før den legger til Zombie Hawkeye, FRIDAY som opererer Iron Mans drakt, Zombie Captain Marvel, Ikaris, Blade (som også er fartøyet til Moon Knight ), Yelena Belova og resten av Widows pluss Red Guardian, alt mens Zombie Okoye jakter på gjengen. Det er mye å ta inn over seg, og til tider kan man ikke unngå å føle at Marvel Zombies burde ha vært dobbelt så lang og gitt plass til at hvert av disse unike øyeblikkene og scenene virkelig kunne blomstre før man går videre, noe man absolutt vil begynne å føle i de tre følgende episodene.

Men hvis du synes det er greit med en serie som aldri trykker på bremsepedalen og som ikke gir deg mye tid til å puste, vil du også få noen episke Marvel øyeblikk som fans av tegneseriene vil sette pris på. Etter å ha sett hvor mye skade Infinity Thanos og Infinity Ultron forårsaket for Multiverse, er du kanskje nysgjerrig på hvordan Infinity Hulk ville klare seg? Denne serien gir en antydning til et svar, uten å forråde det faktum at Scarlet Witch i det minste i MCU er den virkelige store sjefen, en skurk ulik alle andre. Hvis disse kjevefallende fan-service-øyeblikkene ikke får blodet ditt til å pumpe, kan jeg ikke unngå å føle at Marvel Zombies ikke helt er noe for deg, spesielt siden humoren fortsetter å fungere som i alle andre Marvel -prosjekter, og tar mye av brodden og de rå følelsene ut av historien når den burde få lov til å ulme og gi gjenklang hos seeren ...

Og så er det animasjonsstilen. Det er øyeblikk der den er veldig pen og slående, men det er også noe med den som ikke føles riktig i mitt perspektiv. Den er ikke fullt så flytende eller glatt eller lett å se på som en Sony/Spider-Verse eller DreamWorks animasjon, og samtidig har den ikke den samme enorme oppmerksomheten på detaljer som for eksempel Arcane. Det er et sted midt imellom, kanskje nærmere Marvel Animations barnevennlige produksjoner, og jeg kan ikke unngå å føle at serien ville hatt godt av å ta en side ut av X-Men '97s bøker og gjenspeile en mer tegneserienøyaktig stil, og gå bort fra What If...? -stilen.

Så alt i alt er Marvel Zombies en fin TV-serie, og noe jeg vil oppfordre Marvel fans til å sjekke ut, rett og slett fordi den krever et par timer av din tid og forteller en unik historie i det bredere Marvel universet. Den vil ikke skille seg ut og etterlate et betydelig inntrykk på deg på samme måte som X-Men '97 gjorde, men den er absolutt bedre enn Eyes of Wakanda og What If...?, hvis vi skulle være ute etter å pseudorangere disse seriene.