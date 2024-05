Marvels Agatha All Along debuterer på Disney+ i september

Marvel har ikke sagt mye om WandaVisions Agatha Harkness-spin-off på en god stund, men nå vet vi at det er fordi selskapet ønsket å spare noen gode nyheter til Disney Upfront 2024.

Noe av det første som ble annonsert på konferansen er at det som nå heter Agatha All Along vil debutere med to episoder på Disney+ den 18. september. De som var til stede på presentasjonen fikk også se en trailer som forhåpentligvis vil bli delt offentlig om kort tid.