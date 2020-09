Marvel's Avengers har vært på en relativt røff tur etter at den skikkelige avdukingen skjedde i Square Enix sin E3 2019-konferanse. Det virker som om de aller fleste forventet og håpet på et historiefokusert spill i samme stil som Spider-Man og Batman: Arkham Knight, men presentasjonen rettet rampelyset mot multiplayer, mikrotransaksjoner, en rekke utvidelser etter lansering og andre elementer som fikk "games as a service"-alarmen til å gå bananas for spillere over hele verden. Ikke akkurat en "sjanger" som, med all respekt til utviklerne og forfatterne av slike spill, er kjent for å ha gode historier. Forventninger ble snudd til skepsis. Heldigvis imponerte betaen undertegnede og en rekke andre selv om enkelte fryktede skavanker var åpenbare. Både historien og gameplayet viste stort potensial. Jeg kan med glede fortelle at en rekke aspekter av Marvel's Avengers lever opp til, og i noen tilfeller overgår, potensialet, men fy som det også feiler på noen vesentlige områder.

La oss uansett starte med noe av det beste i spillet, nemlig historien. Å fokusere på Kamala Khan er et fremragende valg, for som en fersk superhelt er hun lett å identifisere seg med mens den elskverdige personligheten hennes virkelig smitter over. Dermed blir det en fryd å gå gjennom denne nydelige berg-og dalbanen av en historie. Det har ingen ting å si om du er en skikkelig Marvel-fan eller nykommer til universet, Marvel's Avengers leverer en av de beste Marvel-historiene jeg noen gang har vært borti uansett medium, så vær så snill å ikke overse dette spillet om du tror historien bare er slengt på i siste liten. Figurutviklingen, actionsekvensene, dramaet, humoren og intrigene er førsteklasses, og knuser en rekke spill som utelukkende satser på historien sin. At Square Enix bestemte seg for å hyre inn det nye stjerneskuddet Sandra Saad, samt verdenskjente skuespillere som Troy Baker, Travis Willingham, Laura Bailey og Usman Ally til å tolke disse personene og bringe det fantastiske manuset til live er helt forståelig. Hver eneste en av dem gjør en glimrende jobb både i de filmatiske sekvensene og gameplay.

For dette er ikke en "walking simulator" hvor du bare trasker rundt uten å gjøre stort mens en historie fortelles. The Avengers redder ikke verden ved å ta talerstolen, men ved å slå, sparke, skyte og fly. Et godt valg når kampsystemet er like enestående som om det var i betaen. Greit nok, noen av dere vil kanskje synes det er litt brawler-aktig at man lykkes ved å bare gå berserk uten å tenke på hva man gjør, men det er langt fra tilfellet til enhver tid. Marvel-universet er tross alt ikke bare fylt med et imponerende utvalg helter, men også slemminger, noe Crystal Dynamics og Eidos Montreal utnytter til fulle. Du vil møte på vanlige fotsoldater, jetpack-brukere, teleporterende feiginger, humanoide roboter, droner, synthoider, adeptoider, store exo-skjeletter, edderkopplignende roboter og en rekke overraskelser jeg ikke skal røpe her. Hver av disse kan ha ulike våpen og angrep som vil både skade og hemme deg på forskjellige måter. Da er det enda godt at du har en rekke valgmuligheter også.

Jeg gjentok dette gang på gang i betainntrykkene mine, men kampsystemet fortjener såpass mye ros. At noen sier Ms. Marvel, Hulk, Iron Man, Black Widow, Thor og Captain America føles like kan jeg nesten ikke forstå. Har alle det samme kontrolloppsettet? Ja, men hvis ikke hadde det blitt vanskelig for enkelte å stadig veksle mellom dem. Betyr det at du må spille dem på den samme måten? Langt derifra. Hver av dem har tre unike ferdigheter med ulike funksjoner og fordeler for både deg og partnerene dine. Flesteparten av dem har i tillegg en spesiell måler som bygges opp ved å gjøre vanlige angrep og kan brukes til å gjøre spesielle ting. For eksempel kan Ms. Marvel forstørre armene og føttene sine for å gjøre mer skade og nå lenger, Thor blir elektrisk og Hulk går inn i et helbredende og forsterkende raseri. Både disse og selve følelsen av å være i kamper gjør hver figur unik. Jeg kan nesten føle hvert eneste bein eller hver skrue i kroppen til motstanderen knuses i møte med Hulk, mens Black Widow sine lynraske slag, spark og judotriks overvelder fiender. Det hele toppes med at Thor og Iron Man kan fly, Black Widow bruker gripekroken sin til å nå både steder og fiender på avstand, Hulk sine hopp forsterkes etter hvert som han får fart og ferdighetstrær som byr på noen muligheter til å virkelig tilpasse hver helt til dine ønsker.

Square Enix

Når både historien og kampsystemet sitter som et skudd skulle jeg gjerne sagt at Marvel's Avengers er et spill absolutt alle med noen som helst interesse bør kjøpe, men så har vi dessverre det som nærmest kan kalles upolert fyll. Dere som leste betaartikkelen min vet nok hva jeg vil starte med; det skuffende lootsystemet. Ikke misforstå. Til og med de fundamentale delene av dette er ganske gode. Etter over tretti timer med spillet har jeg fortsatt til gode å se det samme utstyret to ganger takket være et omfattende utvalg av ulike fordeler og prosenter hver del kan inkludere. Dermed blir det ikke noe problem å tilpasse favorittfigurene dine akkurat som du vil. Problemene er bare at figurene kun kan endres styrkemessig og at det enorme utvalget av loot fører til at det går lang tid mellom hver gang du faktisk finner noe virkelig spesielt. Å ikke se visuelle endringer (med noen meget få unntak) blir bare mer absurd når kroppsdelene utstyret skal brukes på markeres med et semi-gjennomsiktig omriss i menyene. Det blir liksom som om legen legger tre ulike hjerter på bordet før en transplantasjon slik at du kan velge hvilket som vil se penest ut inni deg. At de av dere, som meg, vil tilbringe en god del tid i menyene for å alltid ha en så god figur som mulig gjør det enda verre. Spillet gir nemlig ekstremt få indikasjoner på om noe du finner er bedre enn det du allerede bruker i gameplay, så nesten hver eneste kamp avsluttes ved at jeg går inn i menyene for å gå gjennom det jeg har fått. Ganske kjedelig når det skuffende sjeldent er bedre, og dermed bare ender opp med å brytes ned til ressurser.

Dette er ikke bare synd siden det får lootsystemet til å virke mer uengasjerende enn det til tider kan være, men også siden det selv får en optimalist som meg til å nesten ikke lete etter alle lootkister og sideoppdrag i hvert område. De første ti timene var det en glede å utforske hver eneste krok av omgivelsene på jakt etter hemmeligheter, spesielt siden det faktisk skjuler seg noe der en rekke ganger. Glasuren på kaken er når jeg må gjøre litt hjernetrim for å åpne en dør eller noe. Da blir belønningen bare enda mer tilfredsstillende. Spenningen har bare blitt litt svakere etter hvert, for når sjansen for å få noe mer enn bittelitt valuta, noen få ressurser og utstyr du vil bytte ut to minutter senere er såpass liten synker utforskningslysten betraktelig. Spesielt når dette skjer i områder og oppdrag du har vært gjennom så altfor mange ganger allerede.

Antall ganger jeg har kjempet meg gjennom prikklike AIM-baser, laboratorium og skoger er latterlig. Nå leser du meningene til meningene til karen som er den designerte anmelderen av spill som The Division, Diablo, Borderlands og lignende, så du kan trygt si at jeg er vant til gjenbruk av omgivelser og moduser, men de beste av disse er snille nok til å i alle fall ha et stort nok utvalg eller små variasjoner til at det går litt tid mellom hver gang noe helt likt dukker opp. Marvel's Avengers vet på sin side at kampsystemet er knallbra, så det hviler litt for mye på det og håper at å faktisk ha ulike fiender hver gang du spiller er nok til at jeg ikke legger merke til ekstremt mye klipp og lim. Et hvelv som krever at du finner koden og putter det inn ved å beskytte områder i riktig rekkefølge høres kjempekult ut på papiret, men ikke så mye når du allerede har tilbragt flere titalls timer på å kontrollere tilfeldige soner i alle andre oppdrag. Jeg liker virkelig ikke å sammenligne spill i anmeldelser, men jeg håper utviklerne ser litt på hvordan Destiny har spritet opp endgame-oppdragene sine opp gjennom årene ved å virkelig la oss teste hjernen eller endre gameplay på fascinerende måter. Å beskytte markerte områder, bekjempe bølger av fiender og finne "hemmeligheter" som for det meste er klart markert på skjermen blir kjedelig i lengden.

Flere skeptikere har sagt at dette "åpenbart er siden Square Enix ønsker at vi skal bruke ekte penger i spillet", men i kjent stil er jeg sterkt uenig. Hver eneste ting som påvirker gameplayet kan skaffes ved å bare spille som vanlig, og de aller fleste kostymene vil kunne bli dine om du er heldig med belønningene i oppdrag, gjør utfordringer for å få ting i det battle pass-lignende Hero Challenge Cards-systemet eller bruke spillets valuta for å kjøpe det etter litt klassisk grinding. Vil et fåtall kostymer og lignende kun være tilgjengelige i "Marketplace"-menyen hvor du bare kan bruke ekte penger eller den begrensede mengden av denne valutaen du får i battle passene til hver helt? Ja, men jeg ser ikke problemet når det allerede finnes en drøss med kule ting du kan få uten å bruke en eneste krone i et spill som også vil gi oss enda mer historie, flere figurer og slikt helt gratis i flere måneder fremover.

Kanskje har jeg fått den delen om monotont gameplay til å høres verre ut en det faktisk er. Marvel's Avengers ville vært en årets spill-kandidat for min del om det ikke var så veldig upolert. Denne gangen snakker jeg for en gangs skyld ikke om bildeoppdateringen eller grafikken, for begge disse holder seg overraskende bra på PS4 Pro sin 4K-modus. Dialoger og lyd som mangler eller hakker, lange lastetider, menyer som ikke oppdaterer seg, lineære sekvenser som dreper meg om jeg ikke gjør akkurat som de vil, dumme AI-partnere som setter seg fast i noe før de rekker å gjenopplive meg og gjenstander som går berserk på grunn av merkelig fysikk (med de irriterende lydene som følger med) er uansett mer enn nok i seg selv til å virkelig legge en demper på moroa.

Square Enix

Når det er sagt: gi blanke søren i karakteren under. Hvor hodet mitt sier at dette er en sjuer på den så utrolig viktige karakterskalaen sier hjertet mitt en sterk åtter, om ikke en nier. Marvel's Avengers byr nemlig på en av de beste historiene denne generasjonen og Marvel-universet har sett. Fantastiske figurer, universbygging og samleobjekter har forsikret seg om at jeg vil fortsette å spille dette i lang tid fremover etter hvert som nye helter og historier dukker opp, samt virkelig gitt meg lyst til å lese flere av tegneseriene. Det enestående kampsystemet hver av de seks figurene har tar denne gleden til nye høyder, så jeg kan leve med en liste av tekniske problemer som forhåpentligvis blir kortere etter hvert. Dessverre er nok sjansen for at lootsystemet blir skikkelig bra minimal siden det å få utstyr til å vises på figurene ville krevet veldig mye arbeid, men jeg kan i alle fall drømme om at det blir litt mer givende. Forhåpentligvis vil de kommende heltene og modusene tilføre litt mer variasjon i det som nå er litt for mye copy/paste. Selv uten disse endringene er Marvel's Avengers et meget bra spill jeg gleder meg til å gå tilbake til igjen så snart denne anmeldelsen er ute. Er du villig til å leve med noen tekniske problemer og resirkulering av områder og moduser for å oppleve en glimrende historie og storkose deg med et fantastisk kampsystem har jeg bare én ting å si: Avengers assemble!