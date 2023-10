Marvel's Avengers er nå ikke tilgjengelig i alle digitale butikker

HQ

Suksessen uteble, og Square Enix s storsatsing Marvel's Avengers, som var fylt til randen med mikrotransaksjoner og live service-elementer, falt til jorden da det ble lansert for tre år siden. Ikke rart at de bestemte seg for å avslutte prosjektet før tiden og etter å ha blitt solgt til sterkt redusert pris i lang tid, ettersom spillet nå offisielt er fjernet fra alle digitale butikker.

Den 30. september var din siste mulighet til å få tak i en digital kopi av spillet, og skulle du ønske å finne frem spillet i dag, er fysiske skiver den eneste veien å gå. Men så er det også et spørsmål om hvor lenge serverne får lov til å være i drift, og risikoen er overhengende for at de blir stengt ned i en ikke altfor fjern fremtid.

Spiller du Marvel's Avengers, og hvorfor tror du spillet aldri ble særlig populært?