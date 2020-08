Marvel's Avengers-betaen gjør alt bra utenom loot

Det er ingen hemmelighet at Marvel's Avengers er et av mine mest etterlengtede spill i år, og inntrykket ble bare bedre etter å ha snakket med utviklerne og sett den første War Table-sendingen. Jeg har uansett hatt mine bekymringer om kamp- og loot-systemet siden disse tingene er vanskelige å få til, samtidig som de faktisk må sitte i slike spill. Derfor er jeg meget takknemlig for at Square Enix, Crystal Dynamics og resten av gjengen har latt meg prøve den kommende betaen tidlig. De angrer nok ikke på valget heller, for med det har Marvel's Avengers sikret seg et kjøp - selv om en av bekymringene mine har blitt bekreftet også.

Aspektet som imponerer meg mest er kampsystemet. Selv om det er God of War sin "Combat Designer", Vincent Napoli, som har ansvaret her også har jeg alltid vært nervøs for hvordan det å angripe fiender i et online-fokusert spill vil føles, men disse ble slengt rett ut vinduet fra første stund. Hvert slag, spark, kast og skudd føles virkelig bra uansett om du er Black Widow, Captain America, Hulk, Iron Man, Kamala Khan eller Thor. Dette skal både animasjonsene, kontrolloppsettet, vibrasjonene i kontrolleren, lydene og fiendes helse ta æren for. Når fiender flyr til side hver gang Hulk veiver med armene er det nesten som å være uovervinnelig, Black Widow sine fleksible og lynraske bevegelser belønner presisjon og reflekser, mens Thor er en flyvende Kratos med en blanding av nærkamper og smart bruk av Mjølner. Utviklere som sier at hver helt føles unik høres kanskje ut som rent PR-snakk, men her har de virkelig fått det til. Derfor har jeg kost meg med å gå løs på de samme oppdragene med ulike helter, og bare nyte de ulike fremgangsmåtene jeg tar.

Da hjelper det enda mer at oppdragene vil forandre seg med jevne mellomrom. Etter å ha fullført et tre minutter langt Drop Zone-oppdrag som Hulk gikk jeg løs på det igjen som Iron Man for å gjøre han bedre også. Lite ante jeg at fiendeutvalget ble annerledes, så selv en såpass kort sekvens føltes helt fersk og spennende. Dette gjelder også hemmelighetene i hvert område. Flere av oppdragene har nemlig noen skjulte rom eller sideveier hvor det skjuler seg kister fylt med ressurser og utstyr. Både hva disse inneholder og hvordan du åpner de stengte dørene vil kunne være annerledes hver gang du spiller. Slik blir det ekstra artig å utføre litt hjernetrim og belønnes for det hver gang.

Fersk og spennende er også to ord jeg vil bruke om det lille vi får av historie i betaen. Personlig har jeg vært en fan av Marvel-universet siden Sam Raimis Spider-Man i 2002 (hjelp, jeg har blitt gammel!), men aldri vært av det mer lidenskapelige slaget som har lest mer enn en håndfull av tegneseriene. Bare dette i seg selv er uansett nok til at den grunnleggende historien, karakterutviklingen og referansene i Marvel's Avengers-betaen både pirrer nysgjerrigheten og får meg til å humre anerkjennende. Godt skuespill av både Sandra Saad, Troy Baker, Laura Bailey, Nolan North, Travis Willingham og resten av gjengen blir bare toppen av kransekraken på det som virker å bli en godt skrevet og levert historie fra noen av bransjens beste i så tilfelle.

Det som dessverre ikke er like bra er som fryktet lootsystemet. Jeg vet ikke med deg, men her i gården må et godt lootsystem kunne få andre til å spørre hva det er jeg bruker, hvor jeg har fått det og så videre. Vel, i Marvel's Avengers endrer ikke heltene seg når du skifter utstyret deres. Du kan finne en ny overdel til Ms. Marvel kalt Reflective Body Armor MK. 2, men hun vil fortsatt ha på seg den eksakt samme genseren, shortsene og slikt uansett hva du velger. Tilsynelatende er den eneste måten noen vil merke om du har noe at fiender tar kulde-, gamma- eller strøm-skade, at laserstråler får en annen farge eller andre ting som bare kommer til syne noen få ganger. Til og med selve symbolene for hva man plukker opp er ganske like, så utenom sjeldenhetsfargen er det lite som tilsier om noe er bra eller dårlig. Å møtte gå inn i menyene for å huske hva man bruker er ikke perfekt for å si det slik. Det som gjør det ekstra skuffende er at til og med det ganske begrensede utvalget vi får av utstyr i betaen får det til å virke som om egenskapene til de ulike delene faktisk er ganske interessante og utslagsgivende. Slikt er det dessverre null mulighet for å endre i nærmeste fremtid også, så allerede her har du noen jeg vil nevne i anmeldelsen.

Noe jeg forhåpentligvis ikke må nevne i anmeldelsen er småproblemer i menyene. For eksempel føles de ikke særlig responsive. Om du går inn i menyen for å sjekke noe nytt du har fått er sjansen ganske stor at kortet hvor navnet og egenskapene til den gjenstanden du allerede bruker vil vises på den nye også første gangen du går over til den. Hva det virkelig er vil første dukke opp om du sveiper frem og tilbake på den en gang eller to. Samtidig må du tilbringe litt tid for å finne ut hva ulike egenskaper og ord betyr i menyene første gangen du er der. Små problemer, men med såpass sterk konkurranse fra loot-fokuserte spill må disse tingene sitte når lanseringen kommer.

Som sagt har Marvel's Avengers sikret seg et kjøp fra undertegnede med denne betaen. Her får vi fem (seks om du inkluderer Captain America) unike helter som hver byr på et fremragende kampsystem fylt med stil, variasjon og kraft pakket inn i en nysgerrighetspirrende historie. Pluss på med områder som frister med hemmeligheter og et fiendeutvalget som virker bedre enn fryktet, så er det i hovedsak bare et småtamt lootsystem og litt kronglete menyer som skaper bekymringer så langt.