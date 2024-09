Marvels Blade film kan være i trøbbel

Marvels Blade kan henge i en tynn tråd, ettersom rebooten står overfor enda mer intern usikkerhet fra studioet.

Ifølge anerkjente scooper Daniel Richtman, Blade og Armor Wars er de to Marvel prosjektene som kan være på huggestabben i løpet av de kommende månedene.

Først annonsert som Blade under San Diego Comic-Con i 2019, Mahershala Ali har bare gjort en MCU-opptreden som karakteren (på en måte) på den tiden - det var en enkelt off-screen linje for tre år siden i post-credits-scenen i Marvel's Eternals.

Siden den gang har de eneste nyhetene om prosjektet, realistisk sett, vært dårlige nyheter, da det har mistet to regissører, flere skuespillere og seks forfattere på grunn av endrede produksjonsplaner. Det er uklart om Ali fortsatt er med.

For øyeblikket er Blade planlagt for en lanseringsdato 7. november 2025, men det er uklart og usannsynlig at filmen faktisk har startet produksjonen ennå, så selv om den ikke blir kansellert, vil jeg forvente en forsinkelse til den datoen (takk, GameRant).