Marvels « Blade » kan bli avlyst, og « Arkane Studios » risikerer å bli lagt ned

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Vi har hørt alle slags opprivende rapporter og bruddstykker av informasjon om den kommende bølgen av oppsigelser som er i ferd med å feie over Xbox. Noen kaller det «den største enkeltstående nedbemanningsrunden i spillhistorien», og vi ser allerede noen av de andre konsekvensene av dette kostnadsbesparende tiltaket, ikke minst at finansieringen til IO Interactives Project Fantasy -tittel er trukket tilbake.

Men mens mange rapporter lenge har hevdet at studioene som var mest utsatt var Compulsion, Ninja Theory, Double Fine og senest Undead Labs – med disse utviklerne enten på vei til å bli solgt eller lagt ned – blir nå et annet stort navn kastet inn i ringen.

The Verge hevder at Xbox vurderer å selge eller legge ned Arkane Studios, den siste gjenværende delen av det større Arkane-konsernet etter at Arkane Austin ble lagt ned i 2024.

Denne beslutningen vil trolig føre til at Marvel's Blade blir kansellert, et spill som ble annonsert for flere år siden og som ennå ikke har vist noe av substans. Ifølge rapporten har spillets utgivelsesdato nylig blitt utsatt til slutten av 2027, samtidig som produksjonen ikke har gått knirkefritt, da den «også har gått over budsjettet».

Det har tidligere blitt nevnt at Xbox’ enorme nedbemanningsbølge ikke ville finne sted før Microsofts nye regnskapsår, som starter i dag, så forbered deg på en lang rekke nyheter i nær fremtid.

Når det gjelder Arkane Studios og Marvels Blade, tok spillregissør Dinga Bakaba nylig til sosiale medier for å kommentere kunngjøringen av Blade for Marvel Tokon: Fighting Souls – en kort kommentar som kommer midt i denne turbulensen og er litt overraskende, siden han ikke ofte snakker om spillet han utvikler på sosiale medier. Merkelig tidspunkt, ikke sant?