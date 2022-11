Marvels Blade-film har fått ny regissør

HQ

I oktober avslørte The Hollywood Reporter at Marvel slet såpass med å finne en ny regissør for Blade at filmen måtte legges på is en stund, men arbeidet kan straks tines opp igjen.

Marvel avslører i en pressemelding at det er Yann Demange, som blant annet regisserte White Boy Rock og første episode av Lovecraft Country, som overtar regissørstolen for Blade etter at Bassam Tariq trakk seg. Samtidig hevder blant annet The Hollywood Reporter at Michael Starrbury, som vant en Emmy for fjerde episode av When They See Us, skal stå for historien i storfilmen som nå skal komme i september 2024 om alt går som planlagt.