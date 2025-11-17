Marvels Deadpool VR-anmeldelse: "Du er en skam for alle gamere"

HQ

Akkurat som i fjor ser det ut til at virtual reality-spillere får noen nye grunner til å støve av seg hjelmene i tide til jul, akkurat når VR-scenen så ut til å slite nok en gang. På samme måte er det også superheltsjangeren som vil gi det beste miljøet for å prøve ut noen nye, overdrevne actionbevegelser, og nok en gang drar disse brukerne nytte av "krigen" mellom Marvel og DC. Der de fikk en anstendig futuristisk flyopplevelse med Marvel's Iron Man, og deretter et mørkt, mer seriøst detektiveventyr med fjorårets prisbelønte Batman: Arkham Shadow, er det nå på tide for Wade Winston Wilson å sette seg mellom de to. For Marvel's Deadpool VR er et vanvittig, over the top actionspill med noen fine nye kampideer akkompagnert av svært passende manus og stemmeskuespill.

Dette eksklusive Meta Quest 3/3S-spillet lanseres i morgen som sannsynligvis den viktigste utgivelsen i 2025 for det mest populære VR-systemet. Og selv om det ikke oppnår eller søker raffinementet og raffinementet i The Caped Crusaders historie, klarte Twisted Pixel Games å sette sammen de forskjellige ingrediensene som kan få Deadpool til å fungere i virtuell virkelighet, samtidig som det henvender seg til både fans og nykommere. Hvis du er sistnevnte, må du være oppmerksom på at dette betyr non-stop gore og komisk prat.

La oss starte med kamp som kjernen i mekanikken her. På papiret egner karakteren seg til en hektisk kombinasjon av avstands- og nærkampsangrep, og det er stort sett det du gjør igjen og igjen i de forskjellige møtene. Du bruker både pistolene dine (som du har på begge sider av hoften) og sverdene dine (som du trekker fra ryggen), som du må veksle med ekstrautstyret (som gripepistolen på korsryggen eller de klebrige granatene på venstre underarm) og knivene og skytevåpnene som fiendene og omgivelsene stiller til rådighet (som ninja-shuriken, pil og bue, haglgeværer...).

For å gjøre det til Deadpools helt egen stil har utviklerne på en overbevisende måte introdusert noen av karakterens mest gjenkjennelige trekk. For eksempel faller ikke våpnene som slippes ned på bakken, men svever i stedet over likene i noen sekunder, slik at du enkelt kan gripe dem i sakte film. Det er sannsynligvis det beste designvalget som er implementert her for å gi det følelsen av Deadpool -filmene og tegneseriene, men så har du selvfølgelig grusomme avslutninger som får deg til å le eller skrike, eller atletiske bevegelser for å forflytte deg i omgivelsene (wall run og dobbelthopp er også komfortabelt utført her). På toppen av det hele er det Deadpools egen "superkraft" å huske på og bruke til din fordel: hans evne til å regenerere avrevne lemmer.

Etter et fantastisk innledende oppdrag kommer du til spillets hovedverden (eller univers?) der du tar deg an de forskjellige kapitlene, som sammen med en haug med samleobjekter, oppgraderinger, hemmelige rom og highscores utgjør et innholdsrikt spill etter VR-standard. Tanken her er først og fremst å få deg til å endre spillestilen din for å takle de forskjellige fiendetyper, både i horder, bølger eller endelige sjefer. Det er mer imponerende og overraskende til å begynne med, og det er lite eller ingen utforskning eller eventyrfølelse annet enn noen samleobjekter, men jeg vil si at jeg fortsatte å komme tilbake bare på grunn av den tåpelige, over-the-top-kampen. Det blir også repetitivt, og noen av fiendene var rett og slett for enkle, til og med frysende animasjoner hvis du var 20 meter fra dem, men neste finisher fikk meg vanligvis til å glemme det.

Ah, avslutningene og kombinasjonene. De var noe av det beste jeg har opplevd, ikke i år, men i VR generelt, og det er naturligvis et stort pluss for et Deadpool -spill. Å gripe tak i en snikskytter, trekke ham mot deg for å kutte ham i to i sakte film, og deretter ta tak i kastene hans med hver hånd og stoppe to innkommende løpende fiender fra forskjellige retninger er bare et eksempel på hva du kan gjøre, og det er ikke bare for din egen fornøyelses skyld, ettersom spillet introduserer et "livestream"-miljø der du kan vise deg frem for seerne dine, slik Viewtiful Joe ville gjort nå for tiden. Og disse blir bare bedre i de skriptede bosskampene, men selvfølgelig.

For å kunne holde alt blodet og alle flygende lemmer på skjermen i et jevnt tempo, og siden det kjører på den kraftige, men likevel bærbare, frittstående Quest 3 -maskinvaren, må spillet gjøre noen innrømmelser i grafikkavdelingen. Den cel-shadede tegneserieinspirerte finishen på figurene fungerer godt nok, men omgivelsene virker ofte som om de kommer fra Gamecube -æraen, og noen av Helicarriers enkle haller og korridorer vitner om dette allerede tidlig i spillet. Kompromisser er forståelige og normen med dette formatet, men jeg kunne ikke la være å lengte etter finere grafikk.

Så når du har gjort hundre henrettelser og startet spillet på nytt et par ganger på grunn av en og annen glitch (en irriterende holdt en tutorial-prompt på skjermen for alltid), er det noe som opprettholder den bevisst tåpelige, grunne opplevelsen? Ja, det er det, og for meg er det den andre hovedgrunnen til å prøve dette spillet: manuskriptet og stemmeskuespillet.

For det er morsomt nok å snakke fra ditt halshuggede jeg, men dette spillet ville ikke vært det samme uten den kontinuerlige, ustoppelige skravlingen, som også er en viktig del av karakteren. Enten du snakker med deg selv over radioen eller i løpet av møter, er de klokt skrevne og fantastisk leverte replikkene der for å holde deg underholdt til enhver tid, bokstavelig talt. Så enkelt og effektivt er det, men på en måte vi sjelden ser i VR. Og som en god nyhet for ikke-engelsktalende, selv om du vil gå glipp av Neil Patrick Harris og resten av Hollywood-rollebesetningen, finnes det også dubbing av svært god kvalitet på flere språk. Dere vet alle at det å lese undertekster ikke er den beste ideen i VR, og fordi du heller vil fokusere på kreative måter å slakte fiendene dine på mens den syttende vitsen blir levert til øret ditt.

Fra "du gjorde dette mot meg, din bedritne spiller" når du ser reprisen av din egen dumme død, til den konstante brytningen av den fjerde veggen eller de vittige referansene til videospill (inkludert loot boxes) og popkultur, det er slik det gjøres i VR, og noe som holder og løfter et ærlig talt tåpelig spill der latterlige henrettelser er den andre eneste hovedkroken.

Så, bra jobbet, Twisted Pixel og Meta, ettersom dere har truffet humoren og den typen opplevelse Deadpool trengte å være i VR. Ikke forvent deg smarte gåter og dingser her, da dette er en direkte, uapologetisk massakre, og det er det nye Quest spillet du vil ønske å vise vennene dine denne julen (så lenge de er over 18 år, selv om det er en Kidpool -modus, vel å merke).