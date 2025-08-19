Marvels Deadpool VR kunngjør utgivelsesdato og ny skurk uttalt av John Leguizamo

Det neste spillet fra Marvel Games vil være eksklusivt for VR. Deadpool vil være stjernen i et nytt eventyr, eksklusivt for Meta Quest 3, og en ny trailer har blitt utgitt som viser nye skurker. En av dem, Mojo, vil bli uttalt av John Leguizamo.

Husk at i dette spillet (ingenting å gjøre med filmene eller det glemte spillet fra 2012), vil leiesoldaten med en munn bli uttalt av Neil Patrick Harris. Andre skurker inkluderer Lady Deathstroke, Mephisto, Ultimo og Omega Red. Spillet blander parkour med et fritt kampsystem.

Marvel's Deadpool VR lanseres 18. november bare på Meta Quest 3 og 3S.