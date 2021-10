HQ

Undertegnede er ikke glad i James Gunn og kompani sine Guardians of the Galaxy-filmer. En av grunnene til dette er at humoren bommer langt oftere enn den treffer, så tanken på et ti + timers spill med disse karakterene gjorde meg ikke akkurat overbegeistret da Eidos-Montréal bekreftet Marvel's Guardians of the Galaxy forrige sommer. Heldigvis er spillet langt bedre enn markedsføringen har fått det til å se ut. Faktisk vil jeg si det er bedre enn MCU-utgavene.

Dette skyldes blant annet historien og selve karakterene. Mens jeg synes at filmene mangler dybde og har litt for mye overdrevet humor er Marvel's Guardians of the Galaxy fylt med sjarm, min type humor, drama og spenning som har fått hver av mine to gjennomspillinger til å gå overraskende fort. Jo da, noen av kommentarene og vitsene føles påtvunget og overdrevne, men bommene er sjeldne og glemmes raskt på grunn av den flotte flyten i resten av historien. Særlig siden du kan lede samtalene og noen ganger handlingen dit du vil ved å velge mellom to eller tre svar i dialoger. Flesteparten av disse vil i hovedsak bare påvirke hvordan resten av samtalen går, men en overraskende stor andel av dem påvirker også historien og gameplayet i skikkelig Deus Ex: Human Revolution/Telltale Games-stil. Topp dette med ekstremt mange morsomme valgfrie samtaler som kan oppstå mens du utforsker den semi-åpne verdenen eller ved å finne spesifikke samleobjekter som gir deg mulighet til å bli bedre kjent med partnerne dine og Marvel-universet, så kan du trygt si at jeg gleder meg mer til en fortsettelse på denne historien enn Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Et spill er uansett sjelden noe uten underholdende gameplay også, og det er her dette spillet gir meg delte meninger. Om du liker de canadiske utviklernes Shadow of the Tomb Raider er sjansen stor for at dette faller i smak også, for her får du mye av det samme ved at hvert kapittel byr på en fin blanding av walking simulator-aktige sekvenser som fokuserer på historien, kamp-områder og mer åpne omgivelser hvor du kan utforske og løse puzzles. Du bør bare være obs på at starten er ekstremt simpel siden gjengen din har veldig få angrep og ferdigheter som kan benyttes. Dermed vil den første timen bare være at du låser siktet på fiendene, holder inne skyteknappen og med jevne mellomrom bruker spesialangrepene til Star-Lord, Drax, Gamora, Groot og Rocket. Ikke akkurat superengasjerende eller artig for de av oss som passerte tenårene for lenge siden, men det blir heldigvis mye bedre utover i historien og etter hvert som du bruker erfaringspoengene dine.

Det er når du blander de ulike ammunisjonstypene dine, de fire spesialangrepene til hver karakter, timer pistolladingene dine perfekt på Gears of War-vis for å gjøre mer skade og utfører spesielle komboangrep at kampene virkelig skinner og er en fryd både for øyne, ører og sjel. Da blir det litt lettere å overse at det grunnleggende kampsystemet er i overkant simpelt og enkelt siden utviklerne vil at man låser siktet på fiender. At det introduseres nye fiender og ferdigheter hjelper litt på, men de gjør lite for å virkelig piffe opp ting når den største forskjellen på første og tiende time er at fiender får skjold rundt seg man må ødelegge ved å bruke spesiell ammunisjon et par ganger. Til og med høyeste vanskelighetsgrad (som du forresten kan tilpasse på utrolig mange forskjellige måter basert på hva du liker) blir derfor lett for mange, så det å variere med ulike akrobatiske manøvere, de ulike ammunisjonstypene, spesialangrepene og lignende blir derfor noe du bare gjør for å tilføre ekstra krydder og stil i håp om å få Marvellous-rangeringen som gir flere erfaringspoeng. Jeg liker å prøve ulike ting selv, så dette fungerer for min del. Spesielt når en slags lag-måler fylles opp når du gjør det bra og lar deg samle gjengen i en sirkel hvor du må velge den rette talen til hva de andre sier for å virkelig gire dem opp. Lykkes du vil hele laget gå fullstendig berserk og gjøre mer skade mens en knallgod 80-tallssang går i bakgrunnen og spesialangrepene kan brukes veldig ofte. Noen utrolig deilige øyeblikk som virkelig oppfyller drømmen om å være Star-Lord.

Å måtte kjempe i veldig designede kamp-arenaer flere timer i strekk ville blitt slitsomt, så Eidos-Montréal har som nevnt slengt inn noen rolige sekvenser og områder mellom kampene også. Her får gjengen vår ha en drøss (dette manuset må seriøst være enormt) med samtaler, ertende meldinger og karakterbyggende øyeblikk som vi kan styre i bestemte retninger ved å velge ulike svar. Disse åpne områdene kan også utforskes på jakt etter andre klær (deriblant de fra den første filmen for de av dere som ikke liker spillets varianter), ressurser som kan brukes til å gi Star-Lord ekstra goder og litt morsomt lesestoff.

Det er til og med et par områder laget spesielt for å glede fans av Guardians of the Galaxy- og Marvel-universet ved å utelukkende la oss gå rundt og snakke med folk, finne veldig mange Easter Eggs, få noen overraskende følsomme øyeblikk med fantastisk skuespill og litt annet som bringer ekstra liv til verdenen.

Enkelte av disse kan bare finnes om du har skarpe øyne og bruker ferdighetene dine på en smart måte som gjør at du føler deg unik og som den smartest vokteren i galaksen, men litt for mange av dem er voldsomt lettvinte og nærmest bare kaster belønningene i trynet ditt. Dermed ender de opp med å være unødvendig fyll i stedet for kule tilskudd.

Dette bringer meg til noe av det som skuffer meg mest med Marvel's Guardians of the Galaxy: at spillet generelt mangler mye finpuss og dybde. Ta for eksempel kampsystemet. Som tidligere nevnt er det kort sagt ganske engasjerende og morsomt, men de veldig kunstige kampområdene med åpenbare dekningsområder og spawn-punkter sammen med en mangel på varierte fiender stopper det fra å oppnå potensialet sitt. Mer naturlige og unike områder hvor man møter fiender med en helt annen oppførsel og taktikk ville gjort en enorm forskjell her. Det gjelder også områdene hvor man utforsker, for jeg skulle gjerne sett flere områder som ikke like gjerne kunne hatt et stort skilt på seg hvor det står "Samleobjekt denne veien". Jeg har spilt i tjuefem år, så jeg har gått lei av å klemme meg mellom smale åpninger og skyte de samme panelene med elektriske kuler for å åpne en dør gang på gang. De beste spillene i klassene bruker fysikkens lover og mekanikkene på mer fantasifulle måter enn å nærmest bare kopiere noe alle andre har gjort siden tidenes morgen. Slikt tar dessverre tid å få til, og det er noe jeg frykter Eidos-Montréal ikke har fått mye av.

For det som lider mest av mangel på finpuss er teknologien. Gjennomspillingene mine har vært fylt med manglende lyd, dårlig lydmiksing, hele eller deler av karaktermodeller som blinker inn og ut, brukerinformasjon som fryses fast på skjermen selv i filmatiske sekvenser og ikke minst bugs som stopper meg fra å komme videre. Sistnevnte har jeg opplevd hele tre ganger. To av dem skyldtes at jeg valgte en dialog spillet ganske klart hintet til at det ikke ville. Da jeg valgte dette gikk det etter hvert tilbake til gameplay, men alle rundt meg gjentok bare de samme animasjonene og jeg kunne ikke gå videre uten å laste en tidligere lagringsfil og velge et annet alternativ. Noen av disse problemene skal visstnok lukes vekk i oppdateringer før lansering, men den jeg har lastet ned i skrivende stund hjalp bare litt. Derfor synes jeg det ville vært dumt av meg å ikke nevne problemene mine på PlayStation 5, så får heller dere og jeg gi statusrapporter i kommentarfeltet.

Til tross for disse skavankene er Marvel's Guardians of the Galaxy et knallbra spill. Dette er uten tvil det beste multiplatform-svaret på Insomniac sitt Spider-Man selv om det er et stykke unna samme kvalitet. Historien er gripende med fantastisk skuespill og minneverdige øyeblikk, mens kampene er heftige og fulle av stil selv om de er litt simple. Topp det hele med nysgjerrighetspirrende utforskning og interessante valgfrie samtaler som leverer både humor og universbygging, så er det lett å overse tekniske problemer som forhåpentligvis fikses ganske raskt og litt mangel på dybde og finpuss. Marvel's Guardians of the Galaxy er kort sagt det beste Marvel-spillet fra noen utenom PlayStation Studios, og jeg kan ikke vente på å se hva Eidos-Montréal kan gjøre i en eventuell oppfølger eller et annet Marvel-spill.