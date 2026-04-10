Marvel's Guardians of the Galaxy er tilsynelatende på vei til Switch 2

Til tross for gode kritikker, underpresterte 2021-spillet Marvel's Guardians of the Galaxy kommersielt. Marvel som helhet opplevde en klar nedgang etter premieren på Avengers: Endgame to år tidligere, og ingen av skuespillerne returnerte til spillet, hvis karakterer dermed ofte lignet Temu-versjoner av sine film-kolleger, en faktor som kan ha spilt en rolle.

Takket være inkluderingen i PlayStation Plus Extra og Game Pass tiltrakk det seg etter hvert et stort antall spillere, men dessverre ble det aldri snakk om noen oppfølger, og Square Enix uttalte at spillet hadde bommet på salgsmålene sine.

Nå ser det imidlertid ut til å være på randen av å få en ny sjanse. Gematsu bemerker at en Switch 2-versjon av Marvel's Guardians of the Galaxy plutselig har fått en aldersvurdering fra Taiwan Digital Game Rating Committee, som er deres ekvivalent til PEGI. Ingen slik utgivelse er kunngjort ennå, men det er veldig sannsynlig at det vil skje snart, selv om det ikke bør betraktes som en bekreftelse ennå (det har vært noen få tilfeller der slik informasjon viste seg å være falsk).

Forhåpentligvis vil Switch 2-publikummet strømme til det, fordi det virkelig er et spill som fortjener en bedre skjebne. Du kan lese vår anmeldelse av det her hvis du vil vite mer.