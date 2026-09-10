Marvels « Guardians of the Galaxy får endelig en egen versjon for « Switch 2

HQ

Selv om Nintendo Switch-brukere har kunnet spille det briljante og ofte oversette Marvels Guardians of the Galaxy ved å benytte seg av Cloud-versjonen av spillet på plattformen, vil det snart være mulig å oppleve spillet på et høyere nivå, slik tidligere rapporter har antydet.

Eidos Montreal har avslørt en ny, spesiell «Encore Edition» av spillet, som er eksklusiv for Nintendo Switch 2 og som endelig vil bringe en innfødt versjon av prosjektet til Nintendos plattform.

Denne utgaven er optimalisert for Switch 2-systemet og tilbyr en «Quality»-grafikkmodus som sikter mot 30 fps ved 1440p-oppløsning, samt et «Performance»-alternativ som når 40 fps ved 1080p når konsollen er dokket og i TV-modus. Dette kommer i tillegg til 30 fps i håndholdt modus, selv om den eksakte oppløsningen i håndholdt modus ikke er eksplisitt nevnt.

Det vi også vet, er at denne versjonen av spillet vil inneholde et «helt nytt sett med glamrock-antrekk» for de kosmiske heltene som står i sentrum av spillet, noe som også vil være eksklusivt for denne utgaven og Switch 2.

Når alt dette er sagt, er den offisielle lanseringsdatoen for Marvel's Guardians of the Galaxy på Switch 2 fastsatt til 5. november, og du kan se annonseringstraileren for Encore Edition nedenfor.