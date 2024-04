Marvels legendariske art director Ray Chan har gått bort, 56 år gammel

HQ

Ray Chan, en art director kjent for sitt arbeid på Marvel-filmer som Deadpool & Wolverine og Avengers: Endgame, har gått bort, 56 år gammel. Chan døde tirsdag i nærheten av hjemmet sitt i Wales, og dødsfallet ble bekreftet i en uttalelse fra studioet.

"Ray var først og fremst en god venn for alle i Marvel Studios. Han var en talentfull samarbeidspartner som brakte kreativitet og oppmerksomhet på detaljer til hver eneste film han jobbet med, og som var i stand til å få frem det beste i hver avdeling han jobbet med", sier Kevin Feige og Louis D'Esposito fra Marvel Studios. "Han var det hyggeligste mennesket og var en fornøyelse å jobbe med, enormt sjenerøs, og den typen person som kunne ta et frø av en idé og gjøre den til noe vakkert. Vi er knust over hans bortgang. Han vil bli savnet av alle i Marvel, og vi kondolerer på det sterkeste til hans familie og venner."

Ray begynte i Marvel Studios som Supervising Art Director på Thor: The Dark World og fortsatte som Supervising Art Director på mange andre Marvel-filmer, inkludert Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron, Doctor Strange, Avengers: Infinity War og Avengers: Endgame. Han var også Art Director på Spider-Man: Far From Home, samt Production Designer på The Falcon og The Winter Soldier, Ant-Man and the Wasp: Quantumania Additional Photography, og den kommende Deadpool & Wolverine.

Ray etterlater seg sin kone Lindsay og barna Caspar og Sebastian.

Takk, Variety.