Marvel's Midnight Suns kansellert på Nintendo Switch

Vi har sett en håndfull utviklere og utgivere velge å utsette spillene sine på de eldste konsollene mens de likevel kommer på PS5 og Xbox Series i det siste, noe som har ført til at mange stiller spørsmål ved hvordan eller om spill som sliter på sistnevnte kan kjøre på de svakere konsollene. Det viser seg at noen av dem faktisk ikke kan det.

Firaxis og 2K har kunngjort at Nintendo Switch-versjonen av Marvel's Midnight Suns har blitt kansellert. Vi får ikke en grunn til dette, ettersom pressemeldingen i stedet fortsetter med noen gode nyheter ved å kunngjøre at spillet fortsatt kommer til PS4 og Xbox One digitalt 11. mai. Ikke bare det. Vi får også den siste utvidelsen, Blood Storm, samme dag, som inkluderer Storm som en spillbar karakter, et forbedret THREAT Room og mer historie. Du kan se litt av alt dette i traileren nedenfor.