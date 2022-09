HQ

Forrige måned ble det kunngjort at Marvel's Midnight Suns hadde blitt utsatt igjen og utviklerne ville ikke gi en ny dato for utgivelsen, noe som fikk mange til å frykte en stor forsinkelse. Heldigvis trengte Firaxis tilsynelatende ikke så mye ekstra utviklingstid da de nettopp bekreftet under Disney & Marvel Games Showcase at Marvel's Midnight Suns kommer i år, med premiere 2. desember.

Det ble også vist en ny trailer som vi deler så snart den er tilgjengelig.