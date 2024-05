Marvel's Midnight Suns regissør mener kort var årsaken til kommersiell flopp

HQ

Sid Meier-elev og strategilegende Jake Solomon ønsker å spre vingene sine. Etter 23 år hos Firaxis går utvikleren videre til Midsummer Studios, som skal fokusere på livssimuleringsspill.

Om sin fremtid og sin nære fortid fortalte Solomon til VGC om det siste prosjektet han jobbet med hos Firaxis, Marvel's Midnight Suns, som var en kritikersuksess som ikke klarte å tiltrekke seg så mange spillere.

"Jeg tror kortene var et stort problem", forklarte han. "Det var en god designløsning, men jeg var naiv med tanke på hva folk ville tenke når de så at mekanikken var kort. Ikke alle i teamet mitt støttet ideen, men de stolte på meg."

Det hørtes rart ut til å begynne med, ideen om at et Marvel-strategispill skulle dreie seg om kortbasert kamp, men ideen fungerte tydeligvis, det hørtes bare ikke så bra ut for å selge spillet til folk. Vel, videre og oppover ser det ut til for Solomon.