Marvel's Midnight Suns skal avsløre flere DLC-planer i morgen

2K og Firaxis Games snakket generelt da de avduket fremtidsplanene de har for Marvel's Midnight Suns i oktober,så det er på tide å bli mer spesifikk både når det gjelder utgivelsesdatoer og innholdsdetaljer.

Deadpool er enig, så han har gått foran kameraet igjen for å avsløre at vi får alle detaljene om Marvel's Midnight Suns' første utvidelse klokken 18 i morgen. Det er denne som fokuserer på vår overnevnte venn og derfor kan vi sannsynligvis se frem til å se noen rare historieoppdrag, ekle nye oppgraderinger for The Abby og sprø kostymer.