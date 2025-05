Marvels nye Fantastic Four-plakater er en herlig tur tilbake i tid

HQ

Den 25. juli kommer Marvel Studios' kommende nyinnspilling av The Fantastic Four på kino, med den alltid travle Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) i en av hovedrollene.

Filmen tar sikte på å reboote den elskede tegneserien med et friskt pust, og velger å ikke følge i fotsporene til tidligere filmatiseringer.

For å bygge opp under hypen har Marvel Studios nå sluppet fem unike karakterplakater med et retroinspirert design, tydelig inspirert av klassiske samlekort. Plakatene viser Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Human Torch (Joseph Quinn), Thing (Ebon Moss-Bachrach) og teamets robotkompanjong, H.E.R.B.I.E. Med tanke på at filmen utspiller seg i en parallellversjon av 1960-tallet, føles plakatene midt i blinken i både tone og stil.

Sjekk ut hele sammendraget og plakatene nedenfor:

Offisielt sammendrag :

Filmen utspiller seg i en livlig, retro-futuristisk verden inspirert av 1960-tallet, og følger Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm og Ben Grimm når de står overfor sin mest skremmende utfordring noensinne. De tvinges til å balansere rollene sine som helter med styrken i familiebåndet, og må forsvare jorden mot den glupske romguden Galactus (Ralph Ineson) og hans gåtefulle hird, Silver Surfer (Julia Garner). Og som om ikke Galactus' plan om å sluke hele planeten og alle på den var ille nok, blir det plutselig veldig personlig.

Gleder du deg til å se Fantastic Four: First Steps?