Marvels redefinering av Avengers: Armageddon tegneserien blir sett på som "opprinnelsen til slutten"

I fjor omtalte vi avsløringen av Avengers: Armageddon, en ny tegneseriebegivenhet som skulle lanseres i juni, og som ville se ut til å servere en massiv omdefinering av Marvels superteam, slik vi ikke har sett siden Avengers: Disassembled kom for mange år siden. Siden avsløringen fikk vi også vite at Wolverine: Weapons of Armageddon ville debutere før for å sette opp denne transformative historien, og nå i dag kan vi endelig finpusse på detaljene i den store narrative hendelsen.

For en, Avengers: Armageddon vil se ut til å debutere fra 3. juni, når den første av de fem utgavene historien vil gjøre sin ankomst. Når det gjelder hva historien vil pakke ut, blir vi fortalt følgende (pass på, da det er noen spoilere for One World Under Doom og Captain America (2025)).

"Red Hulks ødeleggende herjinger over hele kloden må stoppes ... men det vil kreve en kolossal samling av jordens mektigste helter for å gjøre det! Avengers, De fantastiske fire, Wolverine og mange flere må tilkalles ... men hvem vil overleve denne katastrofen med superkrefter? Det vil finnes et Marvel-univers før og et Marvel-univers etter Armageddon. Vær her for å være vitne til forvandlingen."

Avengers. Armageddon er skrevet av Chip Zdarsky, med tegninger av Frank Alpizar og Delio Diaz, og forsider fra Dike Ruan: Armageddon sies også å være et "avgjørende kapittel" som deretter vil lede direkte inn i en "ny æra av Avengers" som vil begynne en gang senere i 2026. Du kan se omslaget til denne etterlengtede tegneserien nedenfor.

