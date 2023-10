Marvel's Spider-Man 2: Across the Spider-Verse-cameoen forklart

HQ

MERK: Selv om denne artikkelen ikke inneholder historiespoilere for Marvel's Spider-Man 2, spoiler den slutten på en av spillets sideoppdrag, så vær advart hvis du vil gå inn i spillet helt i blinde.

I tillegg til å ta opp kampen med Kraven, Venom og de andre store skurkene som dukker opp i Marvel's Spider-Man 2 har du massevis av sideaktiviteter å engasjere deg i i New York. Et sted tidlig i spillet får du i oppgave å samle Spider-Bots rundt omkring på kartet.

Dette er små roboter som sender ut et synlig signal på avstand. Det er mange av dem på kartet, og selv om de er ganske enkle å få øye på, kan det være et ork å samle inn dusinvis av dem. Heldigvis har jeg gjort det, så du slipper å gjøre det.

Etter hvert som du samler inn Spider-Bots, får du av og til en telefon fra Ganke som forteller deg at frekvensen på signalet fra disse robotene ser ut til å komme fra tusenvis av kilometer unna. Først tror Spider-Man og Ganke at robotene kan komme fra verdensrommet.

Men etter hvert går det opp for dem at robotene faktisk kommer fra New York. Eller rettere sagt, fra forskjellige versjoner av byen. Alle robotene har forskjellig design, og de fleste er modellert etter draktene du kan låse opp i spillet, noe som tyder på at de tilhører forskjellige Spider-People i Spider-Verse.

Når du endelig har samlet opp den siste Spider-Bot, kan du finne ut hvor de kommer fra. Når du går mot en tilfeldig vegg i Hell's Kitchen, ser du en interdimensjonal portal åpne seg foran deg. Hvis du ikke var sikker på at dette er en direkte referanse til Spider-Man: Across the Spider-Verse, bør denne portalen fortelle deg noe annet.

På den andre siden av portalen befinner det seg en mystisk kvinne ved navn Delilah. Denne svært dyktige snikmorderen er en karakter som noen Spidey-fans kanskje kjenner til, men for de uinnvidde var Delilah ment å dukke opp i en slettet scene i Across the Spider-Verse. Hun driver Bar With No Name, et tilholdssted for skurker som serverer alle de beryktede skurkene i Spider-Mans skurkegalleri. Selv om Delilah ikke kom med i animasjonsfilmen, dukker hun opp her i et nostalgisk spillutseende.

Etter en kort dialog der Peter og Miles ikke aner hvem Delilah er, tar bartenderen tilbake alle Spider-Bots og ber dem om ikke å fortelle Miguel om hele denne prøvelsen. Etter å ha blitt helt forvirret, lukker portalen seg for Spider-Man før de fortsetter sitt nett-slyngende eventyr.

Dette er ikke akkurat en oppsiktsvekkende cameo, men det er et fint nikk til filmen Across the Spider-Verse, på samme måte som Spider-Man fra PS4-spillet dukket opp i animasjonsfilmen tidligere i år. Kanskje indikerer det også at Delilah kan dukke opp i Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, selv om hun ikke dukker opp i oppfølgeren. Hun har allerede vist seg å være en populær figur i artbooken til Spider-Man: Across the Spider-Verse. Kanskje kan hun til og med komme tilbake i et tredje Spider-Man-spill hvis Insomniac velger å satse på Spider-Verse.

Hva synes du om Delilahs opptreden i Marvel's Spider-Man 2?