Marvel's Spider-Man 2 avslører kraftige PC-krav

Marvel's Spider-Man 2 slippes på PC i dag, og hvis du lurer på om du bør plukke opp neste del av Miles og Peters eventyr, vil du sannsynligvis sjekke ut spillets PC-krav først.

Som du kan se på bildet nedenfor, er kravene ikke så ille så lenge du ikke ønsker å spille spillet med Ray Tracing. Du kan komme unna med et GTX 1650 hvis du virkelig vil. Men hvis du virkelig ønsker å få skjermbildene dine i Photo Mode til å poppe med litt Ray Tracing, trenger du minimum et RTX 4070 for å få det til.

Uansett hvilke spesifikasjoner du kjører, trenger du dessuten 140 GB plass på maskinen din for å kunne spille Marvel's Spider-Man 2.

Er PC-en din klar for oppgaven?